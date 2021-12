Diebestouren während Corona – Zunahme um 87 Prozent – massiver Anstieg von gestohlenen Päckli in Zürich

In den letzten Jahren ist die Zahl der Paket-Diebstähle um 87 Prozent gestiegen. Das zeigt eine Statistik der Kantonspolizei Zürich.

Erst vor kurzem wurden mehrere Pakete in Opfikon aus den Briefkästen der Anwohner geklaut.

Der Dezember gilt als Hochsaison für Päckli-Diebe. Grund dafür sind Verkaufsaktionen wie Black Friday und Online-Weihnachtseinkäufe, welche zu mehr Paketzustellungen führen und damit Kriminellen mehr Gelegenheit bieten, die Pakete zu entwenden, schreibt die «NZZ». Laut einer Statistik der Kantonspolizei Zürich haben Päckli-Diebstähle in den vergangenen Jahren aber auch unabhängig von der Adventszeit massiv zugenommen. So ist zwischen 2017 und 2020 die Zahl der Anzeigen in diesem Bereich um 87 Prozent angestiegen.