Triage in Jugendpsychiatrien – «Zunahme von Depression und Suizidalität ist beunruhigend»

Triage, der Entscheid, welche Patienten und Patientinnen behandelt werden und welche nicht, ist in Schweizer Spitälern zur Realität geworden. Wegen der Corona-Pandemie ist das Limit vieler Intensivpflegestationen (IPS) erreicht . Schon viel länger am Anschlag sind Psychiatrien, vor allem für Kinder und Jugendliche. Bereits Ende 2020 war die Lage etwa im Kanton Baselland kritisch , im Kanton Luzern gibt es lange Wartezeiten . Die Universitären Psychiatrischen Kliniken des Kantons Basel-Stadt (UPK) müssen seit geraumer Zeit auch triagieren, wie ihr Direktor Alain Di Gallo dem «Regionaljournal» von SRF sagt.

Bei akuten Fällen müssten sich die Abteilungen unter die Arme greifen: «Kürzere stationäre Aufenthalte und Verlegungen sind unumgänglich. Wenn es nicht anders geht, hilft die Erwachsenenpsychiatrie», so Di Gallo. Mit enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung könne man aber die Betreuung in kritischen Fällen gewährleisten – «jederzeit», betont der Arzt. Das Personal sei seit Beginn der Pandemie jedoch «in sehr hohem Ausmass gefordert».

«Wir sind alle am Kämpfen»

Die hochakuten Fälle aus den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Solothurn werden von der Psychiatrie Baselland (PBL) betreut. Es sind Kinder und Jugendliche, die sich zurzeit in den schwierigsten Lebenssituationen befinden. «Die Pandemie hat viele bereits prekäre Verhältnisse zusätzlich destabilisiert», stellt Brigitte Contin-Waldvogel fest. Sie ist Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie der PBL und sieht sich wie ihr Kollege Di Gallo in einer schwierigen Lage: «Unser Personal ist robust und an Belastung gewöhnt, aber wegen der grossen Anzahl von jungen Menschen, die an uns gelangen, sind wir alle am Kämpfen», sagt sie.