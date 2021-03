Bei der Grossdemonstration in Bern am Samstag habe es die Polizei nicht leicht gehabt, so Nause.

Am Samstagnachmittag kam es in Bern zu einer unbewilligten Corona-Demonstration. Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz – die Stimmung war angespannt. Am Bahnhof kam es laut Kapo gar zu einem Handgemenge, wobei ein Polizist mit einem Messer verletzt wurde. Der öffentliche Verkehr in der Stadt war stark eingeschränkt, bis die Demonstration um zirka 18 Uhr aufgelöst wurde.