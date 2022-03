Geheimdienstkreise warnen – «Zunehmend frustrierter» Putin könnte Feuerkraft bald stark erhöhen

via REUTERS

Gemäss US-Geheimdienstkreisen ist der russische Präsident Wladimir Putin zunehmend frustriert über das militärische Ringen um die Ukraine und könnte die einzige Option darin sehen, die Waffengewalt im Konflikt massiv zu erhöhen. Gegenüber NBC geben die Quellen an, Putin lasse seinen Unmut aufgrund der angeschlagenen russischen Wirtschaft und ausbleibender militärischer Erfolge immer häufiger an Untergebenen aus – obwohl er aus Angst vor Covid dem Kreml weitgehend fernbleibe.

«Er hat nur noch Input von Unterwürfigen»

«Dies ist jemand, der eindeutig vom Ausmass des ukrainischen Widerstands überrascht worden ist», sagte Senator Mark Warner, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, dem US-amerikanischen Nachrichtensender MSNBC. «Er hat sich selbst isoliert. Er ist nicht sehr oft im Kreml gewesen. Er hat immer weniger Input, und dieser Input kommt von unterwürfigen Personen.» Und weiter: «Ich mache mir Sorgen, dass er in eine Ecke gedrängt wird – und es keinen offensichtlichen Ausweg gibt.»

«Nicht mehr der kaltblütige, klarsichtige Diktator von 2008»

Die angeblich vermehrten Wutausbrüche des russischen Präsidenten seien demnach ungewöhnlich, halte der ehemalige KGB-Agent Putin doch normalerweise seine Emotionen im Zaum. «Er ist nicht mehr derselbe kaltblütige, klarsichtige Diktator, der er 2008 war», sagt der ehemalige CIA-Direktor John Brennan. Zudem gibt es Bedenken zur Informationslage Putins: «Die grösste Sorge sind die Informationen, die er erhält, und wie isoliert er ist. Die Isolation ist ein wirkliches Problem», gibt ein westlicher Diplomat gegenüber NBC an. «Wir glauben nicht, dass er eine realistische Vorstellung davon hat, was vor sich geht».

Abgesehen von schwerem Granatenbeschuss um die ukrainische Stadt Charkiw haben die russischen Streitkräfte bisher keine konzentrierte Artillerie- und Bombenkampagne wie bei früheren Militäraktionen entfesselt, so Michael Kofman, Analyst beim Think Tank CNA. Das russische Militär sei «in erster Linie eine Artillerie-Armee und hat in diesem Krieg bisher nur einen Bruchteil seiner verfügbaren Waffen eingesetzt», twitterte Kofman. «Traurigerweise erwarte ich, dass das Schlimmste noch bevorsteht und dieser Krieg noch viel hässlicher werden könnte», ergänzte Kofman.