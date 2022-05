Hohe Temperaturen: Zunehmende Hitze im Sommer entfacht Debatte über früheren Feierabend

Die Grünen-Nationalrätin denkt nicht nur an Mitarbeitende, die im Freien arbeiten, sondern zum Beispiel auch an Bürojobs, das Spital und die Gastronomie.

Statt noch im Büro schon in der Badi: Bei Hitze sollen Angestellte früher in den Feierabend gehen können.

Bereits vor Sommeranfang schwitzen die Menschen in der Schweiz wie im Hochsommer. Am Freitag kletterte das Thermometer verbreitet auf über 30 Grad . Die Rekordtemperaturen könnten ein Vorgeschmack auf den kommenden Sommer sein: Einen deutlich zu warmen und zu trockenen Sommer prognostizieren die Modelle des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (EZMWF). Die Hitze stellt auch die Arbeitswelt auf den Kopf.

«Ertragen Schwere der Hitze nicht gut»

Die Grünen-Nationalrätin denkt nicht nur an Mitarbeitende, die im Freien arbeiten, sondern zum Beispiel auch an Bürojobs, das Spital und die Gastronomie. «Viele Menschen sind schlapp oder können teilweise nicht mehr richtig atmen, weil sie die Schwere der Hitze nicht gut ertragen.» Weniger Leistung im Sommer habe keine wirtschaftlichen Verluste zur Folge. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verlangten von den Mitarbeitenden trotz Automatisierung gleich viel oder noch mehr Leistung. «So könnten Arbeitgeber den Angestellten endlich die Zeit retour geben, die sie durch die Automatisierung längst verdient haben.»

Die Gewerkschaft Unia schliesst sich der Forderung nach Hitze-Arbeitszeiten an. Für die Baubetriebe brauche es klare Regelungen für Hitzetage, sagt Unia-Mediensprecher Christian Capacoel. Und diese sollten einfach umsetzbar sein. Schon länger fordere die Unia für Angestellte auf dem Bau im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mehr Hitzepausen. Harte körperliche Arbeit bei grosser Hitze schade der Gesundheit. «Trotzdem wird im Sommer auf dem Bau oft zehn Stunden pro Tag oder mehr gearbeitet.»

Millionenverluste wegen Hitze

Für Büroarbeit sind 22 Grad laut einer Publikation der Columbia University zum Thema Hitzewellen optimal. Ab über 25 Grad sinkt die Produktivität mit jedem zusätzlichen Grad um zwei Prozent. Beschäftigte im Freien wie in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in öffentlichen Versorgungsbetrieben und in der Industrie arbeiten ab über 29 Grad täglich eine Stunde weniger als bei Temperaturen um die 25 Grad.