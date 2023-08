Schutzschild gegen Sonne: Uni Bern untersucht kuriose Idee

1 / 4 Auch der Sommer 2023 war – mit einer kühleren Phase – sehr heiss. Dieses Foto stammt aus München. Imago/Wolfgang Maria Weber Die Uni Bern hat eine kuriose Idee untersucht: Eigentlich könnte man gegen den Klimawandel einfach einen grossen Schutzschild über die Erde spannen um sie abzukühlen. Imago/Zuma Wire «Beobachtungen der Eisflüsse in der Westantarktis deuten darauf hin, dass wir uns sehr nahe an einem sogenannten Kipppunkt befinden oder ihn bereits überschritten haben», sagt Johannes Sutter. Uni Bern

Darum gehts Könnte man über die Erde ein Schild aus Aerosolen, also Gas-Schwebeteilchen, spannen?

Laut einer Studie der Uni Bern könnte man das – aber es würde keinen Sinn ergeben.

Die Forschenden um Johannes Sutter warnen nun vor Experimenten mit sogenanntem Geo-Engineering.

Die Uni Bern hat eine kuriose Idee untersucht: Eigentlich könnte man gegen den Klimawandel einfach ein grosses Schutzschild über die Erde spannen um sie abzukühlen. Das klingt momentan noch einigermassen absurd. Warum überhaupt Zeit und Geld in solch eher unrealistische und futuristische Projekte investieren? Weil Johannes Sutter, der die Studie leitete, der Ansicht ist, dass sie in Zukunft irgendwann ernsthaft in Erwägung gezogen werden könnten.

«Das Zeitfenster, in dem sich der globale Temperaturanstieg auf unter 2 Grad beschränken lässt, schliesst sich schnell», sagt der Eismodellierungs-Spezialist in der Mitteilung der Uni Bern.

«Beobachtungen der Eisflüsse in der Westantarktis deuten darauf hin, dass wir uns sehr nahe an einem sogenannten Kipppunkt befinden oder ihn bereits überschritten haben», so Sutter weiter. «Deshalb wollten wir mit unserer Studie herausfinden, ob sich ein Kollabieren des Eisschilds mit Solar Radiation Management theoretisch verhindern liesse.»

«Solar Radiation Management» ist ein Oberbegriff für technische Lösungen um den Temperaturhaushalt der Erde durch Management der Sonneneinstrahlung wieder in den Griff zu bekommen.

Macht das Sinn? Nein.

Deshalb haben Sutter und sein Team untersucht, ob es Sinn machen würde, die Sonne mit sogenannten Aerosolen, also Schwebeteilchen in einem Gas, künstlich zu verdunkeln.

Die kurze Antwort ist: Nein, würde es nicht.

Die lange Antwort ist: Gehen die Emissionen so weiter, und bis jetzt wird das Schutzschild um 2050 gehisst, liesse sich der Kollaps des westantarktischen Eisschilds damit wohl etwas hinauszögern, aber nicht verhindern. Sinken die Emissionen, liesse sich das Abschmelzen wohl verhindern.

Dazu müsste aber laut Studie eine ganze Flotte von hoch fliegenden Flugzeugen ohne Unterbruch über Jahrhunderte Millionen Tonnen Aerosole in die Stratosphäre (die zweittiefste Schicht der Atmosphäre) ausbringen. Bei jedem Unterbruch «stiege die Temperatur auf der Erde sprunghaft um mehrere Grad an».

Dies hätte starke Auswirkungen auf verschiedene Wetterphänomene, wie beispielsweise den Monsun.

«Unsere Simulationen zeigen, dass der effektivste Weg zur Verhinderung eines langfristigen Zusammenbruchs des westantarktischen Eisschildes eine rasche Dekarbonisierung ist», sagt Sutter.

«Potenziell gefährlicher Eingriff in das Klimasystem»

Thomas Stocker, Professor für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern und Mitautor der Studie, sagt: «Geoengineering wäre ein weiteres globales Experiment und ein potenziell gefährlicher Eingriff der Menschen in das Klimasystem, was gemäss Artikel zwei der UNO-Klimarahmenkonvention auf jeden Fall verhindert werden sollte.»

Ein entscheidender Grund für das gestiegene Interesse am Geoengineering liegt gemäss Uni Bern im Vermeiden von Kipppunkten, bei denen sich das Klima abrupt und unumkehrbar verändern könnte. Dazu zählen laut Mitteilung unter anderem das Abschmelzen des westantarktischen und des grönländischen Eisschilds und der damit verbundene meterhohe Anstieg des Meeresspiegels.

