Interlaken BE: «Zunge hing aus dem Mund» – wie sehr leiden Kutschenpferde unter der Hitze?

Die Pferdekutschen gehören zum Ortsbild des Tourismusortes Interlaken. Nun stehen aber genau diese in der Kritik: Die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus hat auf Facebook ein Bild eines Kutschenpferds gepostet, mit den Worten: «Trotz brütender Hitze werden weiterhin Pferde vor Kutschen gespannt. Diesem Individuum hing dabei die Zunge aus dem Mund. Wir haben deshalb das Veterinäramt informiert.»

Der Beitrag wird hundertfach geteilt. In der Kommentarspalte entbrannte eine heftige Diskussion. Mehrere Userinnen und User danken dem Verein «fürs nicht Wegschauen». Jemand merkt an: «So etwas Unsinniges. Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter!» Befürworter der Kutschenfahrten geben indes zu bedenken, dass Pferde äusserst widerstandsfähig seien. So schreibt ein Nutzer: «Pferde sind nicht aus Zucker. Die schmelzen auch bei 34 Grad nicht.»