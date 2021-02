«Hatte keinen klaren Kopf» : Zungenküsse mit Jugendlicher – Familienvater muss Schweiz verlassen

Ein Mann aus Costa Rica vergriff sich in einem Thuner Restaurant an einer Minderjährigen. Nun wurde gegen ihn ein Landesverweis ausgesprochen.

Alkohol ist keine Entschuldigung

Er bereue sehr, was geschehen sei, beteuerte der Beschuldigte am Dienstag vor dem Regionalgericht in Thun. «Ich hatte keinen klaren Kopf. Ich schäme mich dafür.» Er habe sich mittlerweile einer Suchttherapie unterzogen. Mit der Jugendlichen hat er sich zudem aussergerichtlich geeinigt: Er bezahlt ihr 5000 Franken Genugtuung. Das Geld schiesst ihm seine Lebenspartnerin vor. Den Vorfall mit der Minderjährigen sieht sie ihm nach; man wolle heiraten und in der Schweiz eine Zukunft aufbauen.