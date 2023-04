CS-Übernahme: Zur 9-Milliarden-Garantie des Bundes für die UBS gibts nichts Schriftliches

«Die Credit Suisse hätte den Montag nicht überlebt», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit der NZZ. Deshalb wandte der Bundesrat spezielles Notrecht an.

Was das bedeutet, ist (noch) nicht ganz klar. Rechtsexperten sind der Meinung, dass das Parlament sehr wohl die Berechtigung habe, die Garantien zu blockieren – ausser der Bundesrat habe sich bereits schriftlich verpflichtet, die neun Milliarden schwere Garantie zu übernehmen. Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall, denn der Vertrag und dessen Modalitäten sollen erst in den kommenden Wochen und Monaten ausgehandelt werden.

«Entscheidend ist das Gesamtpaket»

Auf die Nachfrage beim Bund, was der Bund am Tag der CS-Übernahme am 19. März unterzeichnet habe, antwortete das Finanzdepartement, «der Garantievertrag des Bundes mit der Schweizerischen Nationalbank» sei «von Finanzministerin Karin Keller-Sutter im Auftrag des Bundesrats» unterschrieben worden. Gemeint ist damit aber der Vertrag über die 100-Milliarden-Franken-Garantie gegenüber der Nationalbank – für die der UBS zugesagte 9-Milliarden-Garantie sei kein Schriftstück unterschrieben worden. Das Finanzdepartement führt in diesem Zusammenhang «mündliche Abmachungen» an, die «Teil des Gesamtpakets» seien.