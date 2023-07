Taiwan: Suppe mit Krokodilbein sorgt für Aufsehen

Das Gericht wird im Witch Cat Kwai, einem Restaurant in Douliu, serviert.

Ein Restaurant in Taiwan hat ein neues Gericht kreiert.

Ein Nudelrestaurant im Süden Taiwans hat mit «Godzilla Ramen» ein neues Gericht kreiert, bei dem es so aussieht, als würde die berühmte japanische Filmechse gleich aus der Schüssel krabbeln und nach einem greifen.

Das Gericht, das im Witch Cat Kwai, einem Restaurant in Douliu, serviert wird, enthält Krokodilfleisch , wie CNN Travel berichtet. Der Besitzer des Restaurants, der nur mit seinem Nachnamen Chien genannt werden möchte, erklärte gegenüber dem US-Magazin, dass die Suppe aus Wachteleiern, Schweinefleisch, Babymais, getrockneten Bambussprossen, schwarzen Pilzen und Fischpastenwürfeln besteht. «Zur Krönung fügen wir ein Krokodilbein hinzu», so der Restaurant-Betreiber.

«Es ist schwierig, an Krokodilbeine zu kommen»

Chien fügt hinzu, dass es schwierig sei, an Krokodilbeine zu kommen. Ausserdem stelle die Zubereitung des Gerichts eine Herausforderung dar. Deshalb serviere man bloss zwei «Godzilla Ramen» pro Tag. Er verlangt 1500 Taiwan-Dollar (rund 43 Franken) pro Schüssel.

Ja, und es hat mir geschmeckt. Ja, aber ich würde es nicht wieder bestellen. Nein, ich würde es aber gern probieren. Nein, so etwas kommt mir nicht auf den Teller. Ich will nur das Resultat sehen.

Nachdem das Krokodilbein gereinigt wurde, werde es mit Alkohol und einer Gewürzmischung (Ingwer, Knoblauch und Frühlingszwiebeln) eingerieben. Anschliessend müsse es zwei Stunden lang in einer Brühe geschmort werden. Insgesamt dauere der gesamte Prozess etwa drei Stunden.



«Viele Kundinnen und Kunden sagen, Krokodilfleisch schmecke wie Hühnerfleisch, sei aber weicher und elastischer», so Chien. Seine aufsehenerregende Kreation kommt nur einen Monat, nachdem ein Restaurant in Taipeh bekannt wurde, weil es Ramen mit einem riesigen Isopod, einem 14-beinigen Krustentier, servierte.