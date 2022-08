Besitzer gesucht: «Zur richtigen Zeit am richtigen Ort» – Janis (19) findet Ehering in der Aare

Gefunden wurde der Ring in der Aare beim Marzili in Bern.

Janis Neuenschwander war Mitte August in der Aare, als ihm beim Aussteigen beim Marzili in Bern ein Glänzen am Grund auffiel – in etwa 1,50 Metern Tiefe. «Ich dachte mir gleich, dass das etwas besonderes ist», sagt der 19-Jährige zu 20 Minuten. «Ich bin dann hinuntergetaucht und habe ihn vom Boden geholt. Und dann habe ich gesehen, dass es ein Ehering aus Gold und wahrscheinlich Weissgold ist. Darauf graviert: «Petra, 17.8.2002». Der 20. Hochzeitstag war also erst vor Kurzem.