Zürich: Airbnb sucht für Zürich Filmfestival mehr Unterkünfte

Gemäss den neusten Zahlen von Airbnb werden in Zürich 4400 aktive Unterkünfte über die Vermietungsplattform angeboten – offenbar ist das jedoch zu wenig. Deshalb wirbt das Unternehmen nun um mehr Gastgeberinnen und Gastgeber in der Stadt.



Das sagt der Mieterinnen- und Mieterverband

«Es ist klar, dass während des Zurich Film Festivals der Bedarf an Übernachtungsgelegenheiten in Zürich steigt», sagt Walter Angst vom Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband auf Anfrage. Der Zeitpunkt der Mitteilung von Airbnb sei allerdings «absurd»: «Erst am Montag beschloss der Ständerat, die Untervermietung massiv einzuschränken», so Angst. «Die Bereitstellung von Übernachtungsgelegenheiten durch Mieterinnen und Mieter wird abgewürgt. Die Umwandlung von Wohnungen zu Appartements, die zu horrenden Preisen vermietet werden, wird gefördert.» Dass man so den Hass auf Airbnb fördere, liege auf der Hand.