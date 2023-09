Mads Mikkelsen erhält «Goldenes Auge» am Zurich Film Festival

1 / 4 Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen kann sich freuen: Er wird am Zurich Film Festival mit dem «Goldenen Auge» ausgezeichnet. AFP Mikkelsen wird zur 19. Ausgabe des Zurich Film Festivals zum ersten Mal als Stargast erwartet. AFP Bekannt ist er unter anderem als Bösewicht aus dem James-Bond-Film «Casino Royale». Er sei einer der «beliebtesten und vielseitigsten zeitgenössischen Schauspieler», heisst es in einer Mitteilung des ZFF. VQH

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (57) wird zum ersten Mal am Zurich Film Festival (ZFF) als Stargast erwartet. Am Festival wird er seinen neuen Film, einen dänischen Frontier-Western, «The Promised Land», von Nikolaj Arcel vorstellen. Für seine «hervorragende» Performance als Soldat in diesem Film sowie für seine Karriere wird er am 6. Oktober mit dem «Goldenen Auge» ausgezeichnet.

«Mads Mikkelsen ist ein sehr charismatischer Schauspieler, der stets ganz in seinen Figuren aufgeht und mit seinen Blicken und seiner Körpersprache das Publikum in den Bann zu ziehen vermag», erklärt Christian Jungen vom ZFF in einer Medienmitteilung. «Er strahlt Stärke und zuweilen Verletzlichkeit zugleich aus und vermag als Hauptdarsteller Filme von A bis Z zu tragen wie in seinem neusten Werk «The Promised Land». Wir freuen uns sehr, Mikkelsen zum ersten Mal in Zürich begrüssen zu dürfen», heisst es weiter.

Mads Mikkelsen ist mehr als ein Bond-Bösewicht

Mikkelsen ist als James-Bond-Bösewicht aus «Casino Royale» bekannt. Doch er hat in weiteren Filmen gespielt: Mads Mikkelsen gehöre zu den beliebtesten und vielseitigsten Schauspielern des zeitgenössischen Kinos. Er habe sich als Charakterdarsteller in dänischen Autorenfilmen wie «Pusher» von Nicolas Winding Refn oder «Adam’s Appel» von Anders Thomas Jensen einen Namen geschaffen. Er habe sich aber auch in Hollywood durchgesetzt und in Blockbustern wie «Star Wars Rogue», «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» oder «Indiana Jones and the Dial of Destiny» brilliert und ein weltweites Publikum begeistert.

Dieses Jahr wird neben Mads Mikkelsen auch Diane Kruger mit dem «Goldenen Auge» ausgezeichnet. Zu den bisherigen Gewinnern des «Goldenen Auges» gehören Kristen Stewart, Eddie Redmayne, Charolotte Gainsbourg, Donald Sutherland und John Travolta.

Starbesetzung des Zurich Film Festival

Neben Mads Mikkelsen und Diane Kruger kommen weitere Berühmtheiten nach Zürich ans ZFF. So wird Jessica Chastain mit dem «Golden Icon Award» ausgezeichnet, Todd Haynes erhält den «A Tribute to …»-Award für seine Regie in «May December». Ausserdem werden weitere Stars wie Schauspieler Ethan Hawke (52) und Babyshambles-Frontmann Peter Doherty (44) dem ZFF einen Besuch abstatten und ihre Filme vorstellen.

