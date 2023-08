Super League: FC Zürich schlägt FC Lugano 3:0

Hier nutzt FCZ-Afriyie den ersten Lugano-Patzer zum 1:0 aus. (Video: SRF)

Die Szene des Spiels

Die 68. Minute. Lange rannte der FCZ an und biss sich an der massierten Lugano-Abwehr, die bis tief in die zweite Halbzeit hinein in der noch jungen Saison immer noch ungeschlagen war, ein ums andere Mal die Zähne aus. Bis, ja bis die Tessiner Mannschaft sich selbst schlug: Ein haarsträubender Fehlpass von Allan Arigoni schenkte Zürich das erlösende 1:0. Dies verunsicherte Lugano gleich so sehr, dass zwei weitere Patzer bald folgen sollten.

Die Schlüsselfigur

Daniel Afriyie. Beim Stand von 0:0 in der Pause wurde FCZ-Boss Ancillo Canepa von SRF gefragt, wer denn auf den in die Ligue 1 gewechselten Topscorer Aiyegun Tosin, der vor dem Spiel offiziell verabschiedet worden war? Canepa: «Wir machen keine Transfers, nur damit wir Transfers gemacht haben.» Eine Halbzeit später hat Afriyie mit einem Doppelpack gleich selbst die Gegenfrage gestellt: Brauchts denn überhaupt einen?

Die bessere Mannschaft

Lugano hatte im ersten Durchgang etwas mehr Spielanteile, die gefährlicheren Chancen gehörten aber dem FCZ. Nach dem Seitenwechsel war Zürich zunehmen auch spielbestimmend und liess etliche gute Chancen liegen. Lugano beschränkte sich auf körperbetontes Verteidigen – und wurdeam Ende für die Passivität bestraft.

Das Tribünen-Gezwitscher

Beim FCZ gibts einiges zu diskutieren. Da wäre einerseits die Personalie Bo Henriksen. Der Trainer hatte erst im Oktober von Krisen-Trainer Franco Foda übernommen und erst kürzlich in einer dänischen Zeitschrift angedeutet, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte. Seither übt man sich im Heerenschürli in einer Mischung aus gute Laune predigen und Verschwiegenheit.

Dann wäre da die Personalie des Sportchefs. Seit dem Abgang von Marinko Jurendic zu Augsburg figuriert Spieleragent Milos Malenovic als externer Berater in Transferfragen. Präsident Ancillo Canepa versprach im SRF-Interview während der Halbzeitpause: Bis Oktober werden wird einen neuen Sportchef haben. Es bleibt spannend.

Die Tore

68.’ | 1:0 | Eigentlich war die Situation bereits entschärft, als sich Jonathan Okita in der einmal mehr so starken Lugano-Abwehr verrannt hatte. Doch Allan Arigoni spielte den Ball voll ins eigene Abwehrzentrum, wo Daniel Afriyie sich den schnappte und nur noch Amir Saipi bezwingen musste.

76.’ | 2:0 | Noch einmal Abwehr-Bock von Lugano, noch einmal Daniel Afriyie. Dieses Mal war es Albian Hajdari, der sich vom Doppeltorschützen den Ball abluchsen liess.

80.’ | 3:0 | Ballverlust Lugano im Spielaufbau, Steilpass Antonio Marchesano, Tor Jonathan Okita. Vor der Südkurve dürfte das die Entscheidung sein.

Der Ausblick

Zürich gastiert am Samstag bei Lausanne-Ouchy (18.00 Uhr). Lugano empfängt dann am Sonntag mit Yverdon-Sport ebenfalls einen Aufsteiger (16.30 Uhr). Bereits am Montag, ab 13 Uhr, wird der Gegner der Tessiner in den Playoffs zur Europa League ausgelost.

Die Stimmen zum Spiel (gegenüber SRF)

Daniel Afriyie (FCZ): «Ich danke als erstes Gott und als zweites dem Team und dem Coach. Der Trainer hat mich immer ermutigt. Ich bin sehr aufgeregt. Diese Tore werden meiner Moral helfen.»

Yanick Brecher (FCZ): «Wir sind eine junge Mannschaft. Keiner der Verteidiger ist über 24 Jahre alt. Wir müssen geduldig bleiben und aus solchen Spielen lernen.»

Amir Saipi (Lugano): «Ich denke, wir waren heute nicht alle bei der Sache. Nicht alle konnten 100% geben. Gratulation an den FC Zürich. Wir müssen dieses Spiel abhaken und nach vorne schauen.»

Mattia Croci Torti (Lugano): «Wir sind eine junge Mannschaft. Keiner der Verteidiger ist über 24 Jahre alt. Wir müssen geduldig bleiben und aus solchen Spielen lernen.»