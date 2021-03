Zurich Pride

Das Zurich Pride Festival ist nach eigenen Angaben der grösste politische queere Anlass der Schweiz. Der Anlass findet in Zürich seit 1994 statt, zunächst unter dem Namen Christopher Street Day (CSD). Er entstand in Erinnerung an einen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Jahr 1969. Seit 2010 nennt er sich in Anlehnung an internationale Vorbilder Zurich Pride Festival. 2019 nahmen laut den Veranstaltern rund 42’000 Menschen am Festival teil.