Zurich Pride: «Es ist extrem wichtig» – Mia (18) und Lorena (18) sind zum zweiten Mal dabei

Die Pride gibt es in Zürich seit 1994. Damals war es eine kleine Veranstaltung, an der nur ein paar hundert Aktivistinnen und Aktivisten teilnahmen. Das hat sich inzwischen verändert: Laut Alexander Wenger, Co-Präsident der Zurich Pride, nahmen 2022 rund 65'000 Personen am Festival teil, rund 40'000 an der Demonstration. «Wir haben an Stärke und Sichtbarkeit gewonnen. Schön ist auch, dass viele Allies – nicht-queere Freunde – sich für uns einsetzen und sich mit uns solidarisieren.»