Zurich soll Software von Start-up HonestyPledge kopiert haben

Zurich: Darum gehts Ein Basler Start-up möchte rechtliche Schritte gegen die Zürich Versicherungs-Gesellschaft einleiten.

Die Versicherungsgesellschaft soll unerlaubterweise Software des Start-ups kopiert und mit deren Implementierung Beträge in Millionenhöhe eingespart haben.

In einem Anwaltsschreiben fordert das Start-up, dass Zurich die Software entfernt. Die Versicherungs-Gesellschaft bestreitet die Vorwürfe und betreibt die Software weiterhin auf der Website.

«Zurich hat eine Ehrlichkeitssoftware unehrlich übernommen, was für eine Ironie.» Dan Ostergaard ist CEO des Basler Start-ups HonestyPledge. Davor war er Global Head Integrity and Compliance Novartis und Jurist. Er möchte nach über eineinhalb Jahren der Zusammenarbeit mit der Zürich Versicherungs-Gesellschaft rechtlich gegen das Unternehmen vorgehen. Zurich soll laut Ostergaard die zum Patent angemeldete Software des Start-ups kopiert und so Beträge in Millionenhöhe eingespart haben.

Zurich streitet dies ab: «Die Vorwürfe von HonestyPledge an Zurich sind haltlos. Weiter äussern wir uns nicht dazu.»

Aussage gegen Aussage, aber was ist dran an den Vorwürfen?

Mehrere Referenzen zu HonestyPledge in der Software von Zurich

Unter Claims.zurich.ch können Versicherte einen Schaden melden. Es erscheint ein Pop-up-Fenster der Ehrlichkeitssoftware mit einer Einverständniserklärung. Untersucht man den Code, sind diverse Referenzen zu HonestyPledge zu finden (siehe Video unten). 20 Minuten lässt das Video von einem IT-Experten beurteilen: «Wenn die Hinweise in der App bei Zürich tatsächlich so noch vorhanden sind, besteht für mich auch ein grosser Verdacht, dass die App ohne Freigabe kopiert wurde.»

Beim genaueren Betrachten des Quellcodes auf der Website der Zürich Versicherungen sind mehrere Referenzen zum Start-up HonestyPledge zu erkennen. Tarek El Sayed

Beim Vergleich der Software des Start-ups und derjenigen von Zurich gibt es einerseits zahlreiche Namensverweise auf «honesty-pledge» im Code, einen eingetragenen Markennamen. Die Stil- und Namensdefinitionen sind ebenfalls identisch, wie auf dem Bild zu sehen ist. Im Code sind laut Ostergaard sogar Elemente vorhanden, die gar nicht gebraucht werden: «Ein typisches Anzeichen für eine Kopie.»

Auf der linken Seite sind Stildefinitionen des HonestyPledge-Softwarecodes zu sehen, auf der rechten diejenigen der Software von Zurich. HonestyPledge

So startete die Zusammenarbeit zwischen Zurich und HonestyPledge

Das Start-up HonestyPledge GmbH hat während zwei Jahren eine sogenannte Ehrlichkeitssoftware entwickelt. Sie basiert auf Verhaltensanalysen und wird durch KI unterstützt. Auf diese Weise appelliert das Start-up an den moralischen Kompass der Menschen, damit sie ehrlich bleiben. Eine Studie von Yale zeigt auf, dass durch den Einsatz der Software fast 40 Prozent weniger gelogen wird.

Das Unternehmen kooperierte auch mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), um die Software im Covid-Hilfsprozess zu implementieren. Im April 2021 startete HonestyPledge eine Zusammenarbeit mit Zurich, um die Software im Prozess der Online-Schadensmeldung der Versicherung zu testen.

2021 startete die Zürich Versicherungs-Gesellschaft die Zusammenarbeit mit HonestyPledge. Hier ist ein Screenshot aus dem Pilotprojekt zu sehen. Screenshot aus der Pilotphase

Zürich und HonestyPledge unterzeichnen Vereinbarung

Für die Pilotphase unterzeichneten das Start-up und Zurich eine Vereinbarung. Darin wurde festgelegt, dass die Versicherung die Software für einen gewissen Zeitraum einsetzen kann, mit dem Ziel, unehrliche Ansprüche bei Schadensmeldungen zu verhindern. Die unterzeichnete Vereinbarung liegt 20 Minuten vor. Darin ist auch festgehalten, dass alle Urheberrechte bei dem Start-up liegen.

Nach sieben Monaten endete die Pilotphase im September 2022. Für den Zeitraum des Pilotversuchs bekam das Start-up keine Entschädigung.

Laut Dan Ostergaard verlief der Test sehr erfolgreich und führte zu Einsparungen in Millionenhöhe für die Versicherung. Er zeigt dazu eine Grafik von HonestyPledge, die auf Zahlen der Zürich Versicherungs-Gesellschaft basiert. Aus Wettbewerbsgründen darf diese nicht veröffentlicht werden.

Zurich ist überzeugt von der Software des Start-ups HonestyPledge

E-Mails, die 20 Minuten vorliegen, zeigen, dass Personen aus dem Management der Versicherungs-Gesellschaft beeindruckt waren von den Resultaten. «Zürich war begeistert. Ich wurde von einem Mitarbeiter sogar zum Golfen eingeladen.» Dessen Management-Teamkollegen sei Ostergaard als der «HonestyPledge Guy» vorgestellt worden.

HonestyPledge-CEO auf der Startliste des Golf-Turniers, welches von Zurich organisiert wurde. Dan Ostergaard

Zurich macht Angebot, HonestyPledge lehnt ab

«Danach schlug uns Zurich vor, mit der Lösung fortzufahren, und bot uns 800 Franken pro Monat für die Nutzung und die Übertragung des geistigen Eigentums der weiterentwickelten Software.» Das Start-up lehnte ab: «800 Franken sind ein Witz im Vergleich zu dem, was die Versicherung durch den Einsatz unserer Software einspart. Wir können unser geistiges Eigentum, in dessen Entwicklung wir viel Zeit und Geld investiert haben, nicht einfach an Zürich abgeben.» Daraufhin soll Zurich in einem Meeting laut Ostergaard gedroht haben, die Software einfach zu kopieren. Zurich äussert sich auch nicht zu diesem Vorwurf.

Im April 2023 stellte das Start-up fest, dass die Versicherungsgesellschaft eine fast identische Kopie der von ihm entwickelten Software verwendet: «Wir wurden nie kontaktiert oder gefragt. Die Versicherung verletzte damit klar die unterzeichnete Vereinbarung unserer IP-Rechte.» Laut Ostergaard versuchte man, Zürich mehrmals zu kontaktieren, doch die Vorwürfe wurden von der Versicherungsgesellschaft bestritten.

HonestyPledge verschickt Anwaltsschreiben an Zurich-CEO

Das Start-up hat mit einer Anwaltskanzlei alle Unterlagen vorbereitet, um in Kürze rechtliche Schritte einzuleiten, nachdem mehrere Kontaktversuche erfolglos geblieben waren. In einem Anwaltsschreiben wandte sich HonestyPledge an den Zurich-CEO Mario Greco. «Was Zurich macht, ist nicht nur rechtswidrig, sondern auch unethisch, insbesondere gegenüber einem kleinen Start-up, das nicht bezahlt wird, sich aber als grossartiger Start-up-Partner präsentiert.» Im Fall eines Rechtsverfahrens müsste das Gericht klären, ob die Software von Zurich Urheberrechte verletzt.

Zu den Vorwürfen wollte sich die Zürich Versicherungs-Gesellschaft trotz erneuter Anfrage für eine Stellungnahme nicht weiter äussern.