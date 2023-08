«Zuricrit»: Velokuriere gegen Veloprofis – das verrückteste Radrennen der Welt

Es ist wohl das verrückteste Velorennen der Welt: Beim «Zuricrit»-Anlass am Samstag treten die weltbesten Rennrad-Profis gegen Amateur-Velokurierinnen und -kuriere an. Auf dem kurvigen Rundkurs zwischen dem Zürcher Lochergut und dem Bullingerplatz rasen am Velokriterium 250 Fixie- und Strassen-Profis, Velokurierinnen und -kuriere und Rennrad-Amateure um den Sieg. Neben Hobbyfahrern treten etwa auch Profis wie Noemi Rüegg, Stefan Bissegger, Aline Seitz und Justin Williams, der eigens aus Los Angeles anreist, an.