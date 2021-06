Sommermode im Büro – Diese bequemen Looks sehen jetzt toll aus

Jetzt müssen sich einige von den geliebten grauen Jogginghosen und bequemen Homeoffice-Outfits verabschieden - Büro ist wieder angesagt. Doch wie ging das nochmal mit Büro-Outfits? Um dir die Transformation in den neuen Alltag ein bisschen einfacher zu machen, haben wir ein paar Outfit-Inspirationen für dich zusammengestellt, mit denen du chic daherkommst und die auch zu warmen Temperaturen passen.

Leinenhosen und schicke Sandalen

Hosen aus Leinen eignen sich gerade für die sonnigeren Tage gut, da das Material wunderbar kühl hält. Das weiss auch Unternehmerin Xenia Tchoumicheva. Sie kombiniert die Leinenhose mit fancy Sandalen , was den Look sofort chic macht. Dazu trägst du deinen liebsten Schmuck und schon bist du bereit für alles, was die Woche mit dir vor hat.