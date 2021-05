Matic, Pusic und Co - Zurück in der Super League – das sind die Aufstiegshelden von GC

In der nächsten Saison spielt GC wieder in der Super League. Bis zum Schluss war die Spannung gross, doch dank welchen Spielern haben die Hoppers den Aufstieg eigentlich geschafft?

Zurück in der Super League – das sind die Aufstiegshelden von GC

Der Rückhalt

Seit 2005 spielt Mateo Matic für die Grasshoppers. In der ersten Mannschaft musste Matic aber lange Zeit auf den Durchbruch warten. Erst durch die Verletzung von Mirco Salvi wurde der 25-Jährige in die Startaufstellung gespült. Der Goalie nutzte seine Chance und brillierte mit starken Reflexen und einem sicheren Spiel am Fuss. Neun Mal hielt Matic die Null und oftmals auch den Sieg oder Punkt fest. Als Penalty-Killer machte sich der Schlussmann einen Namen. Von acht Penaltys entschärfte er die Hälfte. Besonders wichtig: Die Parade beim Spiel gegen den FC Wil, als er in der 85. Spielminute den Elfmeter von Philipp Muntwiler entschärfen und so seinem Team wichtige drei Punkte bescheren konnte. Wie es mit Matic weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft im Juni aus.

Die Flügel-Zange

Gleich zwei GC-Junioren bildeten den grössten Teil der Saison die Flügelzange des Aufsteigers. Nikola Gjorgjev und Petar Pusic standen in allen Spielen auf dem Feld. Pusic erzielte neun Tore und bereitete zwei Treffer vor. Der 23-jährige Gjorgjev schoss sieben Treffer und war für neun Torvorbereitungen verantwortlich. Der Vertrag des fünffachen Nationalspielers von Nordmazedonien läuft noch bis Sommer 2022. Bei Pusic sieht die Laufzeit gleich aus. Im Interview mit 20 Minuten sagte er vor einigen Wochen: «Wenn wir aufsteigen sollten, bleibe ich gerne eine weitere Saison bei GC.»

Die Wand

Toti Gomes – die Leihgabe der Wolverhampton Wanderers war seit Beginn der Saison in der Innenverteidigung gesetzt. Einzig durch zwei Sperren verpasste er Spiele seines Teams. Für zahlreiche Experten gilt er als bester Innenverteidiger der Liga. Sein Marktwert verdoppelte sich.

Der Allrounder

Der 23-jährige Dominik Schmid wurde vor der Saison als Linksverteidiger verpflichtet, spielte im Laufe der Saison aber beinahe auf allen Positionen und konnte besonders im defensiven Mittelfeld glänzen. Der ehemalige Spieler des FC Basel machte sich auch bei den Fans einen Namen, weil er auch nach schlechten Leistungen des Teams am Ende der Partie sich den Fragen der Journalisten stellte.

Der Millionenstürmer

Leo Bonatini sollte der Königstransfer von GC werden. 2017/2018 schoss er die Wolverhampton Wanderers in die Premier League, konnte sich dort aber anschliessend nicht durchsetzen. Nun sollte der Brasilianer auch die Hoppers in die Erste Liga schiessen . In der Vorrunde sah es aber nicht besonders gut aus für Bonatini , der mit der Umstellung in die Schweiz zu kämpfen hatte. Zwei Tore schoss er bis im Februar.

Im Dezember wurde vom «Blick» der Lohn des 27-Jährigen publiziert, was es Bonatini nicht leichter machte, obwohl die zwei Millionen Franken von den Wolverhampton Wanderers getragen wurden. In der Rückrunde konnte der ehemalige Juventus-Junior aber seine Klasse zeigen. In den letzten 14 Spielen sammelte er 12 Scorerpunkte. Die Leihe von Bonatini wird auch in der Super League andauern. Sein Vertrag bei den Hoppers läuft bis Sommer 2022.

Der Superjoker

Vor der Saison wurde Shkelqim Demhasaj vom FC Luzern verpflichtet. Der 26-Jährige stand nur bisschen mehr als die Hälfte aller möglichen Spielminuten auf dem Platz – allerdings erfolgreich. Der 1,91-Hühne schoss zehn Tore und bereitete vier weitere vor und hat somit einen grossen Anteil am Aufstieg des Schweizer Rekordmeisters.