Zurzibiet AG: Polizei stoppt Brandserie

Das ist passiert

Die Brandserie begann am 1. Oktober mit einem Feuer auf einem Firmenareal in Villigen AG. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings entstand ein Sachschaden, da das Feuer Kisten und einen Anhänger beschädigte. Nur vier Tage später schlug der Täter wieder zu und setzte einen Lastwagen-Anhänger in Full-Reuenthal AG in Brand. Es folgten darauf in der Region weitere kleine Brände – davon ereigneten sich zwei gar über die Landesgrenze hinaus: In Reckingen DE zündete eine unbekannte Person zwei Autos an.