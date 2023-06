Griechenland: Versunkener Fischkutter – er versorgt die wenigen Überlebenden

Rund 90 Kilometer vor der Küste der griechischen Halbinsel Peloponnes geriet ein voll beladener Fischkutter in Seenot. Mehrere Hundert Flüchtende werden derzeit noch vermisst, nachdem das Schiff unterging.

Laut Aussagen von Überlebenden waren 500 bis 750 Menschen an Bord.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet ein 30 Meter langer Fischkutter, der mit 500 bis 750 Flüchtenden an Bord auf dem Weg nach Italien war, vor der griechischen Halbinsel Peloponnes in Seenot. Das Schiff sank – bisher wurden mindestens 79 Leichen geborgen, Hunderte Menschen werden derweil noch vermisst.