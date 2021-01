Als er noch Zuversicht ausstrahlte und glaubte, der 80. Tag auf See sei der letzte: Boris Herrmann vor seinem Zusammenstoss mit einem Fischerboot. Video: Vendée Globe Media

Darum gehts Am Mittwochabend erreichten nach 80 Tagen die ersten Segler das Ziel der Vendée Globe und beendeten die härteste Regatta der Welt.

Zu den Favoriten auf den Sieg gehörte auch Boris Herrmann. Doch der Deutsche stiess mit einem Fischerboot zusammen.

Den Sieg feiert Yannick Bestaven, der das Ziel als Fünfter erreichte.

Er segelte auf Rang 3, hatte 99,6 Prozent des Weges bis ins Ziel zurückgelegt, hatte dank einer Zeitgutschrift von 6 Stunden noch Chancen auf den Sieg der härtesten Regatta der Welt: Boris Herrmann. Doch statt bei seiner ersten Teilnahme die Vendée Globe zu gewinnen, stiess der 39-jährige Deutsche rund 170 Kilometer vor dem Ziel in der Bucht von Biskaya Mittwochabend mit einem Fischerboot zusammen.

Den Schreck über den Zusammenstoss mit dem Fischerboot hatte Herrmann nach einigen Stunden überwunden. Doch war dem Solo-Weltumsegler am Donnerstagmorgen bewusst, dass die Chancen auf einen Podiumsplatz oder sogar den Sieg dahin waren. «Das war der schlimmste Albtraum», erzählte der Hamburger über die Kollision mit dem Schleppnetzfischer.

«Es waren echte Schockmomente»

Statt Historisches zu schaffen und bei der neunten Auflage des Rennens als erster in die Sieg-Phalanx der Franzosen einzubrechen, segelte Herrmann am Donnerstagmorgen mit seiner Jacht «Seaexplorer – Yacht Club de Monaco» nur noch um Platz fünf. «Ich habe in den Tagen zuvor wie ein Löwe gekämpft. Vielleicht komme ich nie wieder so dicht an einen Podiumsplatz heran», sagte er.

«Ich habe an einer riesigen Wand hochgeschaut», schilderte Herrmann die bangen Momente später. Unter anderem verfing sich ein Vorsegel in den Kränen des Trawlers, eines seiner Foils (Tragflügel) brach. Dazu hörte er seinen Ausleger mehrfach in die Bordwand des anderen Bootes hämmern. «Es waren echte Schockmomente», erzählte er. Zu seinem Glück schob sich die Rennjacht am anderen Boot vorbei, der Mast blieb stehen. Herrmann und die Besatzung des Fischerbootes blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schäden an Bord des deutschen Skippers Boris Herrmann. Foto: Boris Herrmann

Warum Herrmanns bis zum Mittwochabend gut funktionierenden Alarmsysteme versagten und ihn nicht rechtzeitig aus dem Schlaf rissen, wusste er sich zunächst nicht zu erklären. Nach ersten schnellen Reparaturen erklärte er einigermassen gefasst, er segle dem Ziel in Les Sables-d’Olonne nun langsamer und mit reduzierter Geschwindigkeit entgegen. Als Ankunftszeit wurde der Vormittag errechnet. «Es ist ziemlich herzzerreissend, aber wir werden es schaffen», sagte Herrmann.

Prominenten Zuspruch hatte Hermann am Donnerstag noch von Greta Thunberg erhalten. Die Klimaaktivistin, die letztes Jahr mit dem Extremsegler auf dessen Schiff nach New York übersetzte, sprach von ihrem guten Freund als einem «echten Helden». So hatte Hermann während seiner Weltumseglung auch verschiedene Messinstrumente an Bord, um wissenschaftliche Daten zu sammeln und den CO₂-Gehalt in den Weltmeeren zu messen.

Der Sieg geht an den Fünften im Ziel

1 / 3 Yannick Bestaven feiert den Sieg der Vendée Globe. Foto: Jean-Louis Carli Er kam zwar 7:43 Stunden nach dem Ersten, Charlie Dalin (l.), ins Ziel, hatte aber eine Zeitgutschrift von 10 Stunden. Foto: Yvan Zedda Dank dieser beendete er die härteste Regatta der Welt als Sieger. Foto: Bernard Le Bars

Als er noch auf dem Wasser war, wurde der Franzose Yannick Bestaven zum Sieger erklärt. Zwar hatte der 48 Jahre alte Skipper der «Maître Coq IV» in der Nacht 7:43 Stunden nach seinem Landsmann Charlie Dalin das Ziel erreicht. Doch reichte ihm eine Zeitgutschrift von 10:15 Stunden auf die Gesamtsegelzeit zum Erfolg. Herrmann und Bestaven hatten die Gutschriften von der Wettfahrtleitung wegen ihrer Beteiligung an der dramatischen Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember erhalten.

Dalin hatte am Mittwochabend die Ziellinie gekreuzt. Der 36-Jährige beendete das Rennen über 28’268 Seemeilen nach 80 Tagen, 6 Stunden, 15 Minuten und 47 Sekunden. Als Zweiter kam Louis Burton an.