Deutschland : Zusammenstoss von Segelflieger und Schleppflugzeug fordert 2 Tote

Im Bundesland Baden-Württemberg sind am Freitag zwei Flugzeuge kollidiert. Während sich der Pilot des Schleppflugzeugs mit dem Fallschirm retten konnte, verstarben beide Insassen des Segelfliegers.

Beim Zusammenstoss eines Segelfliegers und eines Schleppflugzeugs sind am Freitag in Baden-Württemberg zwei Menschen gestorben. Die beiden Flugzeuge kollidierten nach ersten Erkenntnissen in der Luft und stürzten ab, wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz mitteilten. Der Pilot des Schleppflugzeugs konnte sich demnach mit einem Fallschirm retten und verletzte sich nur leicht. Die Insassen des Segelflugzeugs, das mit einem Fluglehrer und einem Flugschüler besetzt war, konnten nur tot geborgen werden.