Freude über Macron-Sieg: Zuschauer beschweren sich über parteiische SRF-Korrespondentin

«Moderatorinnen und Moderatoren nehmen aber insbesondere zu politischen und gesellschaftsrelevanten Themen eine kritische und nüchterne Distanz ein», heisst es in den publizistischen Leitlinien, an welche sich SRF halten möchte. Zwei Beschwerden hat die Ombudsstelle erhalten, weil Zuschauerinnen und Zuschauer sich an den parteiischen Aussagen störten.