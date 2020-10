Am Freitagabend wurde der Film «Unerhört!» von Reto Brennwald in der Samsung Hall in Zürich-Stettbach mit einem Podium im Anschluss vorgeführt. Die Stimmung war aufgeheizt.

Spannungen in der Samsung Hall :

Spannungen in der Samsung Hall : Zuschauer sassen ohne Maske bei Premiere von «Unerhört!»

1 / 9 Am Freitag wurde erstmals der Dokfilm «Unerhört!» des Journalisten Reto Brennwald in der Samsung Hall in Zürich-Stettbach gezeigt. Screenshot Youtube Im Publikum waren einige Zuschauer ohne Mundschutz zu sehen. Screenshot Youtube Im Anschluss an die 60-minütige Vorführung fand eine Podiumsdiskussion statt. Screenshot Youtube

Darum gehts Am Freitag wurde erstmals der Dokfilm «Unerhört!» des Journalisten Reto Brennwald in der Samsung Hall in Zürich-Stettbach gezeigt.

Im Anschluss gab es eine Podiumsdiskussion, an der unter anderem Daniel Koch teilnahm.

Im Publikum waren einige Zuschauer ohne Mundschutz zu sehen.

Am Freitagabend fand die Premiere von «Unerhört!, ein Dokfilm zur Coronakrise von Reto Brennwald, in der Samsung in der Hall in Zürich-Stettbach statt. Der Film kritisiert insbesondere die Medien, die Panik verbreitet hätten. Verschiedene Ärzte und Privatpersonen kommen im Film zum Schluss, dass der Lockdown enorme Kollateralschäden ausgelöst hat.

Im Anschluss an die 60-minütige Vorführung diskutierten Journalist Brennwald, Daniel Koch, ehemaliger Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, Arzt Christoph Schmidli, sowie Comedian und Moderator Stefan Büsser in einem Podium über den Inhalt.

Am Schluss durfte das Publikum den Teilnehmern fragen stellen. Als die Kamera in den Saal schwenkte, waren kleinere Gruppen von Zuschauern zu sehen, die ohne Masken dasassen.

Buhrufe und Gepfeife

Die Emotionalität der Thematik wurde deutlich, als sich das Publikum vereinzelt mit mehreren lauten Zwischenrufen bemerkbar machte. Stefan Büsser appellierte beim Medienkonsum auch an Eigenverantwortung. Alle Fehler auf die Medien zu schieben, aber trotzdem deren Inhalte zu konsumieren und auf sie zu verweisen, erscheine ihm fraglich. Ihm sei es während seiner Arbeit in verschiedenen Medienhäusern nie vorgeschrieben worden, was er zu schreiben oder zu sagen habe.

Dass die Regierung die Medien instruiere, um Panik in der Bevölkerung zu verbreiten, sei schlicht eine Verschwörungstheorie. Man müsse selber entscheiden, welche Inhalte und wie viel davon einem gut tue. Daraufhin war mindestens eine empörte Stimme aus dem Publikum zu hören. «Aufwachen!», hiess es. «Ich wirke nicht so schläfrig», so Büsser. «Wenn man nur nach verängstigten Menschen sucht, dann findet man sie auch». Worauf das Publikum erneut laut wurde, Buhrufe und Gepfeife war zu hören. Die volle Diskussion ist hier auf Youtube nachzuschauen.