Cabral auf der Bank : Zuschauer stürmen Platz für ein Selfie mit Messi

In Südamerika wurden bereits die ersten WM-Quali-Spiele absolviert. Während Lionel Messi für Selfies genutzt wurde, sass Arthur Cabral bei einem Brasilien-Sieg nur auf der Bank.

Cabral ohne Einsatz

Brasilien hat in der Südamerika-Qualifikation für die Fussball-WM 2022 die erste Niederlage abgewendet und damit weiter eine makellose Bilanz. Mit acht Nationalspielern aus der englischen Premier League im Kader, aber ohne den Gelb-gesperrten Superstar Neymar gewann der Rekordweltmeister gegen Venezuela in Caracas am Donnerstag (Ortszeit) nach 0:1 zur Halbzeit am Ende mit 3:1. Venezuela hat noch nie an einer WM teilgenommen.