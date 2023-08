Zuschauereffekt: Wenn Passanten keine Hilfe leisten

Eine Facebook-Nutzerin ärgert sich über die Ignoranz, als Menschen in ihrer Notsituation einfach an ihr vorbeigehen. Kein Einzelfall, wie die Erfahrung einer 28-jährigen Frau aus St. Gallen zeigt. Psychiater Thomas Knecht erläutert, warum sich Menschen in bestimmten Situationen derart verhalten.

Darum gehts In einem Facebook-Beitrag drückt eine Nutzerin ihren Ärger darüber aus, dass ihr nach ihrem Sturz niemand zur Hilfe kam.

Einer 28-jährigen St. Gallerin ist etwas Ähnliches passiert. Sie erzählt von ihrer Erfahrung.

Der Psychiater Thomas Knecht erläutert, wie Anonymität dazu beiträgt, dass die Menschen sich weniger verantwortlich fühlen.

Keiner hat geholfen

«Wenn gestürzt bisch und alli fahren vorbi, ohni froga, ob ma Hilf brucht … nu trurig.» Mit diesen Worten drückt eine Bewohnerin aus Chur ihre Enttäuschung auf Facebook aus, nachdem Passantinnen und Passanten es versäumt hatten, ihr in ihrer Not beizustehen. Sie habe sich Schürfungen zugezogen und hatte überall Schmerzen, wie sie weiter mitteilte. «Leider passiert das immer wieder», kommentiert ein anderer Nutzer. Eine ähnliche Erfahrung hat auch eine 28-jährige Frau aus St. Gallen gemacht, die schon einmal im wahrsten Sinne des Wortes links liegengelassen wurde. 20 Minuten hat sie den Vorfall geschildert.

Traubenzucker und Begleitung nach Hause

Es war ein sonniger Dienstagvormittag, erinnert sich die junge Frau. Sie war gerade auf dem Nachhauseweg von ihrem Arztbesuch. Da fühlte sie ein plötzliches Auftreten von Unwohlsein und wusste, jetzt würde sie gleich ohnmächtig werden. Sie kannte das Gefühl schon von vergangenen Malen und hat sich sofort hingesetzt, um nicht auf den Boden zu prallen. Mitten im städtischen Treiben in St. Gallen sass sie auf dem Pflastersteinboden, die Knie angewinkelt, den Kopf in die Hände gestützt. Es war offensichtlich, dass es ihr nicht gut ging. «Ich war kurz weg, konnte aber spüren, wie die Leute an mir vorbeigegangen sind. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, bis jemand half.» Schlussendlich habe sie ein älteres Ehepaar mit Traubenzucker versorgt und sie bis nach Hause begleitet, sobald sie wieder bei Sinnen war. «Seit mir das selbst passiert ist, bin ich viel offener für das Geschehen um mich herum. Ich schaue aktiv, wo ich helfen kann», so die 28-Jährige.

«Das Stadtleben steht im Widerspruch zur Natur des Menschen»

Die fehlende Hilfsbereitschaft gegenüber der Churerin löst in den Kommentaren grösstenteils Entsetzen aus. Dennoch betont der Psychiater Thomas Knecht, dass es eher die Ausnahme als die Regel ist, dass völlig fremde Personen in Menschenmengen einander ohne Aufforderung zur Hilfe kommen. «Das Stadtleben steht im Widerspruch zur Natur des Menschen. Über 99 Prozent seiner Existenz hinweg bewegte sich der Mensch stets in kleinen Gemeinschaften. Mit dem Aufkommen des Stadtlebens entstand Anonymität und die persönliche Verpflichtung füreinander ging verloren.»

Je mehr Leute, desto weniger Verantwortliche

Als passenden Vergleich nennt Knecht den Autounfall. In den meisten Fällen halten Autofahrende nicht an und verlassen sich darauf, dass jemand anderes Hilfe leistet. Sie fühlen sich nicht verantwortlich. Das ist mitunter auf den sogenannten Zuschauer-Effekt, auch Bystander-Effekt genannt, zurückzuführen. Dieser Effekt besagt, dass individuelle Personen sich umso weniger verantwortlich fühlen, je mehr andere Personen anwesend sind.

Der Zuschauer-Effekt wird vor allem in Städten beobachtet, wo die Anonymität am grössten ist. Wer sich in einer Notsituation befindet, solle jemanden aus der Menge gezielt ansprechen, so der Psychiater. Dadurch überträgt man die Verantwortung bewusst auf eine Person, was es ihr deutlich schwerer macht, diese zu ignorieren. In Fällen, in denen Kommunikation unmöglich ist, müsse man auf das Verantwortungsbewusstsein seiner Mitmenschen hoffen.

Achtung: in diesem Fall macht ihr euch strafbar In der Schweiz ist jede Person gesetzlich verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. Gemäss Artikel 128 des Strafgesetzbuches begeht eine strafbare Handlung, wer in Unfällen oder Notfällen keine Hilfe leistet, obwohl dies notwendig und den Umständen entsprechend zumutbar wäre. Diese Verpflichtung tritt ein, wenn unmittelbare Lebensgefahr besteht.

