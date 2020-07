«Werde ihr ewig dankbar sein»

Zuschauerin entdeckt bei TV-Reporterin Tumor

Eine Reporterin ging wegen eines Hinweises einer Zuschauerin zum Arzt. Nun ist die Patientin auf dem Weg zur Besserung.

«Hätte ich diese E-Mail nie erhalten, hätte ich meinen Arzt nie angerufen», sagt die amerikanische TV-Reporterin Victoria Price nach einer Schock-Diagnose. In einer TV-Show des US-Lokalsenders West Florida News Channel 8, wo Price als Moderatorin fungiert, erkannte eine Zuschauerin etwas Besorgniserregendes an Price’ Hals. In einer Mail wendete sich die aufmerksame Zuschauerin an Price, wo sie ihr mitteilte, dass sie an ihrem Hals ein Geschwulst entdeckt habe. «Sie sagte, es erinnere sie an ihre eigene Krankheit – nämlich Schilddrüsenkrebs», wie Price in einem Interview mit der BBC erklärt.