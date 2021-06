Tour de France: Zuschauerin löst mit Fan-Plakat Massensturz aus

Kaum hat die Tour de France begonnen, gab es schon den ersten Skandal. Auf der ersten Etappe von Brest nach Landerneau löste eine Zuschauerin einen Massensturz im Feld aus. Und das passierte so: Die Radfahrer rasten in das Plakat, auf dem «Allez Opi Omi!» geschrieben stand. Die Frau im gelben Regenmantel hielt das Plakat in Fahrtrichtung, damit es die Motorrad-Kamera einfängt und blickte nicht in Richtung des Fahrerfeldes, das mit gut 50 km/h angerast kam. Die Folge eben: Der Massensturz.