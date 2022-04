4,3-Milliarden-Deal : Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss wird wohl Mitbesitzer des FC Chelsea

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss und dessen Partner Todd Boehly haben das Rennen um den FC Chelsea gewonnen. Der Deal soll einen Wert von über 4,3 Milliarden Franken haben.

Der Mega-Deal wäre ein Stück Sport-Geschichte. Laut «Blick» wurde bislang noch nie für ein Sportteam eine derart hohe Summe ausgegeben. In den letzten zwei Monaten hat die New Yorker Handelsbank mehrfach Gespräche mit dem Konsortium rund um Hanjörg Wyss geführt. Insgesamt gab es wohl rund 15 Interessenten. Am Ende schafften es drei davon in die engere Auswahl. Auch eine Gruppe um die beiden Sportstars Serena Williams und Lewis Hamilton gehörte dazu.