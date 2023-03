Meiringen BE: Verschütteter Engländer (18) ging auf Internat

Zwei Personen wurden in Meiringen BE von einer Lawine erfasst.

Bei einem Lawinenniedergang bei der Gstelliwang in Meiringen BE sind am Dienstagnachmittag zwei Skitourengänger verschüttet worden, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei war eine Gruppe von mehreren Personen auf einer Skitour unterwegs.