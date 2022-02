OASG bangt um wichtigen Sponsor  – «Zutritt zur Tabaksponsoren-Lounge ist erst ab 18 Jahren möglich»

Solche Massnahmen dürften jedoch erst in zwei Jahren in Kraft treten.

Das Openair St. Gallen etwa finanziert sich zu zwei Dritteln aus Ticketeinnahmen und zu einem Drittel aus Essen, Getränken und Sponsoring. Nora Fuchs, Sprecherin vom Openair St. Gallen, sagt: «Es ist ein markanter Beitrag, der da entfallen würde, nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich.» So biete die Winston-Lounge immer zusätzliches Festivalprogramm, von hochkarätigen DJ-Line-ups bis zu Aktivitäten fürs Publikum. In den letzten Ausgaben des Festivals bot die Lounge beispielsweise eine Schminkbar und einen Virtual-Reality-Flug für die Gäste an. «So ein Angebot zu ersetzen, ist eine grosse Herausforderung», so Fuchs weiter.