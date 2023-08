Zuwanderung trifft auf Bauflaute – Mieten steigen weiter

Gemeinnütziges Wohnen werde so wichtiger, es verursache aber auch Kosten, so Raiffeisen.

«Feuer im Dach im Mietwohnungsmarkt» – so betitelt Raiffeisen eine neue Immobilienstudie für das dritte Quartal 2023. Die nächste Erhöhung des hypothekarischen Referenzzinssatzes sei bereits in Sicht, so die Bank – die offiziell gemessene Mietpreisteuerung dürfte nächstes Jahr auf bis zu acht Prozent klettern.

Mieten steigen weiter an

Der Referenzzinssatz ging bereits per 1. Juni rauf , im Dezember dürfte er nun auf 1,75 Prozent steigen. Damit drohe der Mehrheit der Schweizer Mieterinnen und Mieter eine weitere Mietzinserhöhung per 1. April 2024 . Raiffeisen geht davon aus, dass es bis Ende 2024 noch eine dritte Erhöhung geben wird.

Inflation verteuert das Wohnen

Hohe Zuwanderung trifft auf tiefe Wohnbautätigkeit

Wohnbaugenossenschaften als Lösung?

Gemeinnütziges Wohnen wird laut Raiffeisen wichtiger, einkommensschwache Haushalte profitieren davon überproportional. Rund die Hälfte der Mietenden in den günstigen Wohnungen verdiene aber so viel, dass es keine Förderung brauche, so Hasenmaile. Es fehle an Transparenz über die indirekte Subventionierung, womöglich sei eine direkte Unterstützung bedürftiger Haushalte die bessere Alternative.