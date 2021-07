«Es war so emotional» - Zverev bodigt Djokovic und steht im Olympia-Final im Tennis-Einzel

Alexander Zverev verwertet seinen Matchball gegen Novak Djokovic und steht im Olympia-Final. Quelle: SRF2

Darum gehts Novak Djokovic unterliegt im Olympia-Halbfinal dem deutschen Alexander Zverev.

Zverev gewinnt in drei Sätzen mit 1:6, 6:3 und 6:1.

Der Serbe verpasst somit die Möglichkeit auf den Golden Slam.

Es war sein grosses Ziel. Der Golden Slam! Das ist, wenn ein Spieler alle vier Grand-Slam-Turniere gewinnt und im selben Jahr auch noch die Gold-Medaille an den Olympischen Spielen holt. Dieser Traum ist für Novak Djokovic nun vorbei. Schuld daran ist der Deutsche Alexander Zverev. Nach einem miserablen ersten Satz, den der Deutsche mit 1:6 abgeben musste, kämpfte er sich zurück in die Partie und gewann in drei Sätzen mit 1:6, 6:3 und 6:1.

Nach dem schwachen Beginn kam Zverev immer besser ins Spiel. Nach dem in 37 Minuten klar verlorenen ersten Satz wurde der Deutsche immer stärker, verwandelte in dem dann 45 Minuten dauernden zweiten Durchgang seinen zweiten Satzball. Im entscheidenden Satz gelang Zverev gleich im ersten Spiel ein Break gegen den diesjährigen Australian-Open-Champion, French-Open- und Wimbledon-Sieger – von da an war er überlegen und verwandelte seinen zweiten Matchball.

Zverev darf sich freuen. Der Deutsche steht im Olympia-Final. Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

«Hör auf zu heulen. Einer in der Familie reicht»

Nach dem Spiel war der Deutsche überwältigt. «Es ist wohl der emotionalste Sieg in meiner bisherigen Karriere. Ein Sieg gegen Novak Djokovic an einem grossen Turnier schien unmöglich dieses Jahr. Umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat.»

Auf das starke Comeback im zweiten Satz angesprochen, sagt Zverev: «Ich lag mit Satz und Break hinten, ich musste was ändern. Ich habe dann angefangen, viel aggressiver zu spielen und konnte die Schläge richtig durchschwingen.» Nach dem Spiel gingen mit Zverev die Emotionen durch. Er vergoss noch auf dem Platz Tränen und ging einen Moment in sich. «Es war so emotional. Ich weiss jetzt, dass ich sicher eine Olympia-Medaille auf sicher habe. Nun greife ich aber weiter an. Ich will Gold», so der Deutsche.

Bruder Mischa Zverev war ebenfalls völlig hin und weg: «Ich kann nix sagen. Ich hab tausendmal geheult, dann hab ich gelacht, dann war ich sauer. So emotional, das war anstrengend», sagte er, ebenfalls bei Eurosport. «Hör auf zu heulen. Einer in der Familie reicht», so Zverevs Gruss an seinen älteren Bruder.

Final nun gegen einen Russen

Zuvor hatte Chatschanow überrascht. Der Weltranglisten-25. vom Russischen Olympischen Komitee entschied den Überraschungs-Halbfinal gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta mit 6:3, 6:3 für sich und machte seinen Erfolg unerwartet klar in 79 Minuten perfekt. Bei den Grand-Slam-Turnieren war der russische Tennisprofi noch nie über das Viertelfinal hinausgekommen, bei diesen Sommerspielen hat der 25-Jährige jetzt genau wie Zverev Silber sicher. Der Final findet am Sonntag statt.