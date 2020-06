Nach Djokovics Corona-Tour

Zverev tanzt sich an den Pranger

Der Deutsche ignoriert weiter alle Vorsichtsmassnahmen. Nun hagelt es auch von seinen Kollegen Kritik, speziell von Nick Kyrgios.

Da passt es schlecht, dass nur sechs Tage später am Sonntag auf den sozialen Medien ein Video auf tauchte, das i llustriert , w ie wenig ernst ihm dieses Versprechen war : Es zeigt den Weltranglistensiebten, wie er inmitten einer ausgelassenen Partygesellschaft tanzt, erneut alle Vorsichtsmassnahmen ignorierend. Schauplatz: d as Strandlokal Anjuna Plage im südfranzösischen Eze-sur-Mer. Zu sehen ist auf dem Filmchen auch der Franzose Lucas Pouille. Gepostet hatte den inzwischen gelöschten Beitrag ursprünglich der deutsche Modedesigner Philipp Plein auf Instagram.

Mit Zverev am Pranger steht auch sein österreichischer Kollege Dominic Thiem, der ebenfalls a n der Adria-Tour teilnahm und in diesen Corona-Zeiten unverdrossen einen Schaukampf nach dem anderen absolviert. Gegenüber einer französischen Fernseh s tation zog er am Wochenen d e das Thema ins Lächerliche und sagte: «Ich bin wahrscheinlich der negativste Spieler auf der Tennis t our», in Anspielung an die vielen Corona-Tests, die er in diesen Tagen absolvieren muss.