«Ich erwarte ein Kind von Alex»Zverev wird Papa – Model-Ex schliesst gemeinsames Sorgerecht aus

Ein gemeinsames Sorgerecht will die 27-Jährige aber nicht. Sie sagt: «Das ist für mich ausgeschlossen.»

Miteinander verbunden sind sie dennoch. So erwartet das Model ein Baby vom deutschen Tennis-Star.

Und sie, das Model Brenda Patea, will keinen Kontakt mehr zu ihm und auch kein gemeinsames Sorgerecht.

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev wird zum ersten Mal Vater. Das verriet Brenda Patea, die Mutter des Ungeborenen. Der «Gala» sagte sie: «Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex.»

«Es hat vorher schon gekriselt»

Und wer jetzt ein wenig romantisch denkt, etwa glaubt, dass so ein Kind das Model und den Tennisspieler wieder zusammenbringen kann, der irrt sich gewaltig. So ist ein gemeinsames Sorgerecht für die ehemalige Kandidatin von Germany‘s next Topmodel überhaupt kein Thema. «Das ist für mich ausgeschlossen», teilte Patea der «Gala» deutlich mit. Auf Instagram präzisierte sie: «Ich habe triftige Gründe dafür, die sind aber privat.»