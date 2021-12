Region Zürich – An Weihnachten werden keine Nachtbusse –und Züge verkehren

Weihnachten fällt dieses Jahr auf ein Wochenende. Die verschärften Corona-Massnahmen dürften jedoch dazu führen, dass sich über die Feiertage relativ wenige Personen draussen bewegen. Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV hat darum bekannt gegeben, dass an Heiligabend und in der Nacht auf den zweiten Weihnachtstag keine Nachtbusse und Züge unterwegs sein werden. Neben den erwarteten tiefen Passagierzahlen geben die Verantwortlichen auch den Schutz ihrer Mitarbeitenden als Grund für die Absage an, wie sie in einer Mitteilung schreiben.