«Groteske Bevormundung»: Zwangs-Vegi-Menu in Zürcher Gefängnis verärgert Fleischesser

Scharfe Kritik am Fleisch-Verbot im Gefängnis Zürich-West: Carna Libertas, ein Verein für den «verantwortungsvollen Fleischgenuss» ist empört, dass die vorläufig festgenommenen Insassen des Gefängnisses rein vegetarisch verpflegt werden. «Die Bevormundung der Bevölkerung bezüglich Ernährung durch die Behörden nimmt groteske Züge an», sagt Peter Zimmermann von Carna Libertas. Noch 2020 sei ein Vorstoss im Zürcher Gemeindeparlament gescheitert, der in Stadtzürcher Spitälern und Altersheimen nur noch vegetarisches und veganes Essen forderte. Nun gehe die Bevormundung weiter.

«Haben die Behörden bei den Heimen noch Einsehen gezeigt, sind sie bei den Gefangenen unzimperlich vorgegangen», so Zimmermann. «‹Mit denen kann man das ja machen›, scheint die Devise gewesen zu sein.» Der Verein verurteile den «skandalösen Umgang» mit den Gefangenen, sagt Zimmermann. «Gerade in Gefangenschaft, wo es für die Betroffenen keinerlei Wahlfreiheit gibt, ist diese Verweigerung von Fleischnahrung ein sehr grober Einschnitt in die Persönlichkeitsentfaltung.» In einem Brief an die zuständige Vorsteherin der Direktion der Justiz und des Innern, Regierungsrätin Jacqueline Fehr, fordert der Verein ein Ende dieser «Bevormundungspraxis».