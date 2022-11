Bern: Zwangsehen im Haus der Religionen – Imam verheiratete Paare illegal

Ein Imam hat in der Moschee des Hauses der Religionen in Bern illegale Trauungen durchgeführt.

In der Moschee des Hauses der Religionen in Bern hat ein Imam illegale Trauungen durchgeführt. Dies machte das SRF am Dienstagabend publik. In einer Mitteilung vom gleichen Tag verurteilt der Verein «Haus der Religionen – Dialog der Kulturen», der das Haus betreibt, das Geschehene scharf.