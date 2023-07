Zwangsprostitution nimmt zu – diese Probleme beschäftigen Sexarbeitende

Überteuerte Mieten im Milieu

Für Sexarbeitende gestaltet sich die Suche nach einer Wohnung oder einem Zimmer, in denen sie ihre Dienstleistungen durchführen dürfen und die bezahlbar ist, schwierig. Vermieter aus dem Milieu würden Sexarbeitenden oft zu hohe Mieten verrechnen. Ihre Not werde gezielt ausgenutzt, so Angelini.

Hohe Polizeipräsenz und teure Bussen

Obwohl die Sexarbeit in der Schweiz seit 1942 legal ist, gibt es einen Flickenteppich an unterschiedlichen kantonalen Vorschriften. Hier den Überblick zu behalten, sei schwierig – und führe oftmals zu Bussen, wie Angelini weiss. Bietet man etwa am falschen Ort, der keine offizielle Strichzone ist, seine Dienste an, kann es teuer werden: In der Regel betragen die Bussen mehrere Hundert Franken. Die Langstrasse in Zürich etwa ist keine offizielle Strichzone, zieht aber viele Sexarbeitende an, weil sich dort das Rotlichtmilieu befindet und sich die Kundschaft dort bewegt – die Polizei führt dort oftmals Kontrollen durch.