Blöde Idee: Zwecks Vergrösserung? Mann steckt Penis in Ameisennest

In diese von Ameisen besiedelten Blätter hat ein Mann seinen Penis gesteckt. Dabei filmte er sich auch noch. Thailändischen Medien zufolge soll es zwei Videos geben, die auf Social Media kursieren. (Im Bild: Ausschnitt aus der «Morningshow» von Channel 3 in Thailand)

In den letzten 30 Jahren haben Penislängen weltweit zugenommen . Ein Mann aus Thailand scheint mit der Grösse seines besten Stücks aber unzufrieden gewesen zu sein. Thailändischen Medien zufolge soll er ihn deshalb einer äusserst schmerzhaften «Behandlung» unterzogen haben. Das wird zumindest in den thailändischen sozialen Medien behauptet.

So sah die «Behandlung» aus

Laut Thethaiger.com kursieren in den thailändischen sozialen Medien gleich zwei Videos, in denen zu sehen ist, wie der Mann seinen Penis in Pflanzen voller Ameisen steckt und kurz darauf wieder herauszieht. Wohl aufgrund des Schmerzes: Zwar seien «beide Videos stummgeschaltet und das Gesicht des Mannes ist nicht zu sehen, aber sein von Ameisen gespickter Penis weist eine starke Schwellung auf», so die Newsplattform. Direkt danach ist zu sehen, wie der Mann mit einem Wasserstrahl versucht, die Ameisen wieder loszuwerden.