Oberhof AG: Zwei 17-jährige Töfffahrer bei Frontalkollision verletzt

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Lernfahrausweis vorläufig ab.



Der Unfall ereignete sich am Samstag um 15.15 Uhr auf der Benkenstrasse oberhalb von Oberhof. Von der Passhöhe kommend war ein Töfffahrer (17) talwärts in Richtung Oberhof unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der junge Lernfahrer auf die Gegenfahrbahn. Laut der Kantonspolizei Aargau stiess er dort mit einer entgegenkommenden Töfffahrerin (17) zusammen, worauf beide zu Fall kamen.