Winterthur - Zwei 26-Jährige mit einem Messer verletzt – Polizei verhaftet drei Jugendliche

In der Nacht auf Freitag wurden in Winterthur zwei Männer mit einem Messer verletzt. Kurz nach Mitternacht erhielt die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung, dass es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Vor Ort trafen die Patrouillen auf zwei Personen, die Stich- und Schnittverletzungen aufwiesen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.