Täschhorn, Saas Fee - Zwei Alpinisten stürzen mehrere Hundert Meter in den Tod

Am Dienstag ging bei der Kantonspolizei die Vermisstenmeldung von zwei tschechischen Bergsteigern ein. Diese hatten sich letztmals am Freitag, 13. August, aus dem Mischabeljoch-Biwak oberhalb von Saas-Fee gemeldet.

Die Alpinisten wollten laut der Polizei am Samstag das Täschhorn über den Mischabelgrat besteigen. Bei der eingeleiteten Suchaktion fanden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag am Fusse des Täschhorn zwei tote Bergsteiger. Der Gipfel des Täschhorn befindet sich auf fast 4500 Meter über Meer. Die Bergung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Air-Zermatt, der Rettungsstation Saas und der Kantonspolizei.