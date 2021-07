Lauteraarhorn : Zwei Alpinisten stürzen mehrere hundert Meter in die Tiefe

Am Dienstag ereignete sich auf dem Lauteraarhorn bei Guttannen ein Bergunfall. Zwei Alpinisten kamen dabei ums Leben. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Am Dienstagnachmittag ist es am Lauteraarhorn in der Gemeinde Guttannen BE zu einem tödlichen Bergunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.