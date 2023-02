USA: Zwei Arbeiter müssen aus Schoggi-Bottich gerettet werden

Zur Rettung der beiden musste ein Loch in den Boden des Bottichs geschnitten werden. Mehr als zwei Dutzend Rettungskräfte waren im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich in der Mars Wrigley-Fabrik in der Stadt Elizabethtown im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Weil sie in einen Behälter mit Schokolade gefallen waren, mussten zwei Arbeiter in den USA gerettet werden. (Symbolbilder)

Die Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz hat eine Busse gegen die betreffende Mars Wrigley-Fabrik verhängt.

Die beiden mussten herausgeschnitten und in ein Spital geflogen werden.

In einer US-Schokoladenfabrik konnten sich zwei Arbeiter nicht mehr aus einem Schokoladenbottich befreien.

Es klingt nach einer Szene aus dem Film «Charlie und die Schokoladenfabrik»: Zwei Arbeiter in einer Süssigkeitenfabrik mussten aus einem Schokoladenbehälter gerettet werden. Die Mars Wrigley-Fabrik in der Stadt Elizabethtown wurde von der Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz dafür mit einer Geldstrafe von 14’500 Dollar (13’400 Franken) belegt. Bei den Arbeitern handelte es sich um Auftragnehmer, die nicht hauptberuflich für die Fabrik tätig waren.