Somalia : Zwei Autobomben explodieren und töten mindestens 100 Menschen

In Mogadischu sind bei zwei Selbstmordanschlägen mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Im Verdacht steht die terroristische Shebab-Miliz.

ABDIHALIM BASHIR via REUTERS

Zwei mit Sprengstoff beladene Wagen waren am Samstag kurz nacheinander nahe der belebten Zobe-Kreuzung bei einem Angriff explodiert.

In Somalia sind bei zwei Selbstmordanschlägen mindestens 100 Menschen getötet worden.

An derselben Kreuzung war bereits im Oktober 2017 ein mit Sprengstoff bepackter Lastwagen in die Luft geflogen. Dabei waren damals 512 Menschen gestorben und mehr als 290 verletzt worden.

Die Anzahl der Toten infolge von zwei Selbstmordanschlägen in Somalia ist nach Angaben des somalischen Präsidenten auf 100 gestiegen. «Bisher sind 100 Menschen gestorben und 300 sind verletzt und die Anzahl der Toten und Verwundeten steigt weiter an», sagte Präsident Hassan Sheikh Mohamud bei einem Besuch des Anschlagsorts in der Hauptstadt Mogadischu am Sonntag.