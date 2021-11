Schmerikon SG  – Zwei Autos brennen vor Polizeistützpunkt – Brandstiftung steht im Fokus

In der Nacht auf Mittwoch, um 1.26 Uhr, ging bei der Polizei eine Meldung ein, welche die Polizei selbst betraf. Ein vorbeifahrender Autolenker rief an, weil ihm ein brennendes Auto auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz des Polizeistützpunkts Schmerikon SG auffiel. Die vor Ort anwesenden Patrouillen begaben sich zum Parkplatz und stellten fest, dass das Auto in Vollbrand stand. Weil das Benzin auslief, fing ein zweites Auto, welches nebenan parkiert war, ebenfalls Feuer.