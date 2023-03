Emmenbrücke: Auto landet bei Unfall auf dem Dach

Bei einer Autobahn-Einfahrt in Emmenbrücke LU kollidierten am Mittwochabend zwei Autos. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung. Ein Mann war demnach kurz nach 18.30 Uhr auf der Rothenburgstrasse in Richtung Rothenburg unterwegs gewesen. Das andere Auto kam von Rothenburg her über die Autobahnbrücke und bog links in Richtung Autobahn Richtung Luzern ab.